Marine en luchtmacht bestrijden samen onderzeeboten in Noorwegen

Meerdere Nederlandse marineschepen en een onderzeeboot oefenden de afgelopen 3 weken in Noorse wateren. Doel was om de kennis over onderzeebootbestrijding te verhogen en te verbreden. Dat deed de marine zeker niet alleen. Zo werden er 3 NH90-maritieme gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando ingezet. Er was ook ondersteuning van 2 maritieme patrouillevliegtuigen uit Duitsland en de Verenigde Staten.

Anti Submarine Warfare

De bestrijding van onderzeeboten staat internationaal bekend als Anti Submarine Warfare. Het is een van de belangrijkste capaciteiten van de Koninklijke Marine. Bovendien is het een speerpunt binnen de NAVO. Het bijhouden en verhogen van kennis over onderzeebootbestrijding is zeker in de huidige tijd hard nodig maar ook voor toekomstige operaties. Verder is het een waardevolle ervaring voor het personeel.

Specialist

Zr.Ms. Van Amstel was als specialist in onderzeebootbestrijding het kloppend hart van de oefening Riptide 24. De oefening werd voor het eerst georganiseerd. Het fregat is onder meer uitgerust met verschillende sonars, zoals de towed array en de Low Frequency Active Passive Sonar (LFAPS). Ze zijn speciaal bedoeld voor onderzeebootbestrijding. Vanaf de Van Amstel werden de verschillende eenheden aangestuurd. Denk hierbij aan het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt en het ondersteuningsschip Zr.Ms. Mercuur. Ook was een eigen onderzeeboot ter plaatse.

Dipping Sonar

De afgelopen weken werden dan ook gebruikt om de samenwerking tot in de puntjes te optimaliseren. Dat gold uiteraard niet alleen voor de marineschepen onderling, maar ook voor de coöperatie met de NH90 helikopters. Deze zijn vanwege de dipping sonar (zogeheten HELRAS) uitermate geschikt voor onderzeebootbestrijding. De Amerikanen en Duitsers sloten aan met maritieme patrouillevliegtuigen.

Kennis verbreed

Volgens commandant Zr.Ms. Van Amstel en tevens commandant van de oefening kapitein-luitenant ter zee Wilco Faber waren de trainingen voor iedereen zeer waardevol. “We hebben onze kennis over onderzeebootbestrijding verbreed en naar een hoger niveau gebracht.”

Riptide 24

De betrokkenen gaan direct aan de slag met de feedback die zij kregen van specialisten van het Maritime Warfare Center uit Den Helder. Zij verzamelden tijdens Riptide 24 de nodige data en konden deze meteen vertalen naar een simulatie. Dit bood de kans om meteen feedback te geven op de diverse scenario’s en ter plaatse gelijk verbeteringen toe te passen. Inmiddels is de oefening ten einde. Een deel van de eenheden neemt de komende weken deel aan de NAVO-oefening Dynamic Mongoose.