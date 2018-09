Parkeergarage Almere Stad per direct dicht vanwege scheuren

De Metropoolgarage in Almere is afgesloten nadat gisteren meerdere scheuren zijn ontdekt in meerdere pilaren van de parkeergarage.

Dat betekent dat autobezitters die hun auto in de Metropoolgarage hebben geparkeerd, deze nog niet kunnen ophalen. Wanneer dit wel weer kan, kan de gemeente nog niet zeggen.

Het lijkt te gaan om verse scheuren. Uit nadere inspectie door een bouwkundig constructeur bleek dat op meerdere verdiepingen scheuren aanwezig zijn. Waardoor ze zijn ontstaan is nog niet bekend.

''We vinden dit heel vervelend voor de mensen wiens auto hier geparkeerd staat en doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk te verhelpen. Morgen beginnen we met het plaatsen van stutten. Op dit moment weten we helaas nog niet precies hoe lang de garage gesloten blijft. Personen met een abonnement voor deze parkeergarage brengen we op de hoogte. Overige bezoekers aan het Centrum verzoeken we in een andere garage te parkeren''.