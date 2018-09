Jongen pleegt onzedelijke handelingen

Op zaterdag 8 september kreeg de politie de melding dat twee 9-jarige jongens in Empe waren lastig gevallen. Er is direct een onderzoek gestart, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van Burgernet. Na onderzoek kon de politie op dinsdag 11 september een 17-jarige verdachte aanhouden. Hij is ingesloten voor nader verhoor.