Bijna kwart bestelauto’s mag mogelijk zero-emissiezone niet in

Op 1 januari 2024 stonden er in Nederland bijna 228 duizend bestelauto’s geregistreerd met een emissieklasse van 4 of lager. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit is bijna een kwart (23 procent) van alle bestelauto’s. Deze voertuigen mogen vanaf 1 januari 2025 niet in de zero-emissiezone (ZE-zone) komen. Meerdere gemeenten voeren op die datum een dergelijke zone in.

Alleen met een vrijstelling of ontheffing mogen deze bestelauto’s dan nog de ZE-zone in. Oldtimers (van 40 jaar of ouder) en rolstoeltoegankelijke voertuigen komen in aanmerking voor een vrijstelling. De emissieklasse geeft de mate van luchtvervuiling weer: hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig.

Het aandeel bestelauto’s met een lage emissieklasse is de afgelopen jaren gestaag gedaald. In 2024 had minder dan een kwart van de bestelauto’s een emissielabel van 4 of lager (228 duizend) en in 2020 was dat nog 39 procent (363 duizend).