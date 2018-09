IND-medewerkers niet gelukkig met besluit om Armeense kinderen niet uit te zetten

Mederwerkers van de IND die elke dag aanvragen behandelen van mensen die in Nederland willen wonen, vinden dat ze door het besluit een geloofwaardigheidsprobleem hebben en hebben moeite met de willekeurigheid van het besluit. Ze maken zich zorgen over de slordigheid van de procedure en vrezen dat ouders hun kinderen vaker zullen laten onderduiken. Dit schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken die de krant met mensen in en rond de dienst voerden en op berichten op het intranet van de IND.

Een IND-medewerker, die anoniem wil blijven, zegt over de kwestie tegen de krant: ‘Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armenië. Dan moeten wij uitleggen dat die situatie veel minder schrijnend is dan die van Howick en Lili, maar dat is in veel gevallen eigenlijk niet met droge ogen vol te houden. Ik voel echt dat we door de politiek in ons hemd worden gezet.’