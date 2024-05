Personenauto uitgebrand op Corsica in Veghel; bestuurder ongedeerd

Bestuurder op tijd uit auto

De auto brandde volledig uit maar de bestuurder wist tijdig zijn voertuig te verlaten. Brandweerlieden doofden de brand die gepaard ging met flinke rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is een technisch mankement, de automobilist bleef ongedeerd.

Autowrak geborgen

Tijdens de bluswerkzaamheden was de doorgaande weg tijdelijk afgesloten. Naast de brandweer was ook de politie aanwezig. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren.