'Zonder levensonderwijs groeit een kwetsbare generatie op'

Nederlandse kinderen ervaren het hoogste welbevinden, meldt UNICEF. Toch daalt hun empathisch vermogen. Leerkrachten raken overbelast, jongeren worstelen met stress, sociale onveiligheid en prestatiedruk. Als we nu geen structureel levensonderwijs invoeren, lopen we het risico dat een ogenschijnlijk gelukkige generatie afglijdt in mentale en sociale kwetsbaarheid, aldus Marleen Vermeulen van het Nederlands Genootschap van Vitalogen.

We leren kinderen wél rekenen, maar niet leven volgens Vermeulen. 'Vitaliteit, zelfkennis en empathie zijn geen luxe, maar levensvaardigheden. Toch ontbreekt structurele aandacht hiervoor in het onderwijs. Leerkrachten voelen zich machteloos bij sociaal-emotionele problemen en kinderen missen handvatten om met zichzelf en anderen om te gaan.'

Vermeulen: 'De oplossing ligt in levensonderwijs op basis van vitalogie. Vitalogie leert hoe je goed voor jezelf, elkaar en de wereld zorgt – fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Door dit vanaf de PABO te integreren én in het schoolcurriculum op te nemen, creëren we een stevige onderlaag. Geen losse projecten, maar een doorlopende leerlijn passend bij elke ontwikkelfase.'

'Als we dit niet doen blijven we brandjes blussen met externe interventies, terwijl het fundament zwak blijft. Mentale uitval, pestgedrag, prestatiedruk en sociale polarisatie zullen blijven toenemen. Levensonderwijs is een preventieve investering in een vitale, verbonden generatie. Dáár ligt de toekomst van ons onderwijs – en van onze samenleving.'