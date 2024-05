Medewerker klantenservice aangehouden vanwege meer dan 20 helpdeskfraudezaken

Een 21-jarige Amsterdammer wordt door het OM ervan verdacht betrokken te zijn bij de oplichting van meer dan twintig hoogbejaarde personen, waarbij geld en sieraden buit zouden zijn gemaakt. 'De man zou de persoonsgegevens van de slachtoffers hebben verkregen via zijn uitzendwerk bij de klantenservice van een bedrijf', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Oplichting en diefstal

De politie vermoedt dat de verdachte de persoonlijke informatie heeft gedeeld met anderen, al dan niet tegen betaling. In samenwerking met die anderen zou hij vervolgens strafbare feiten hebben gepleegd, zoals oplichting en diefstal uit woningen. Slachtoffers werden daarbij gebeld en thuis bezocht door personen die zich voordeden als politiemedewerkers of medewerkers van een telecombedrijf.

Hacks

Lijsten met niet openbare persoonsgegevens (zogenaamde leads) worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web. Aan de hand van deze leads lichten zij vervolgens mensen op door middel van bijvoorbeeld phishing. Meestal worden deze leads verkregen door het hacken van databases.

Computervredebreuk

Dit is de eerste keer in Amsterdam dat een klantenservicemedewerker vermoedelijk doelbewust onrechtmatig persoonlijke gegevens uit het klantenbestand zou hebben gebruikt van het bedrijf waarvoor hij via een uitzendbureau werkte. Het lijkt erop dat de gegevens uit de database van het bedrijf zijn gebruikt om slachtoffers uit het hele land te selecteren, hun vertrouwen te winnen en vervolgens geld en goederen van hen weg te nemen. Het bedrijf heeft aangifte tegen de man gedaan wegens computervredebreuk.

Volop onderzoek

Op 22 april werd de 21-jarige Amsterdammer door de politie aangehouden en werd hem volledige beperkingen opgelegd. Die zijn begin deze week opgeheven. Bij de aanhouding zijn telefoons van de verdachte in beslag genomen en onderzocht. De politie trof daarop onder meer foto’s aan met persoonsgegevens van hoogbejaarde klanten van het bedrijf en een groepschat waaruit duidelijk wordt dat de deelnemers zich schuldig maken aan strafbare feiten. Er vindt nog volop onderzoek door de politie plaats. De voorlopige hechtenis van de verdachte is door raadkamer van de rechtbank in Amsterdam met negentig dagen verlengd.