Man wordt overmeesterd na dreigen met wapen op feest sportvereniging

De verdachte zou in het kantinegebouw ruzie hebben gekregen met een andere man, waarna hij de man aanviel en de twee met elkaar op de vuist gingen. Nadat omstanders ze uit elkaar trokken, verliet de verdachte het terrein. Hij riep dat hij terug zou komen met een wapen.

De man kwam inderdaad terug en had iets bij zich wat op een vuurwapen leek. Toen hij op de andere man wilde richten, kon deze hem overmeesteren. Hierna schoten ook andere mensen te hulp. Zij hielden hem in bedwang tot de politie arriveerde. Het wapen waarmee gedreigd was bleek een gasdrukwapen te zijn, maar was voor het oog niet van echt te onderscheiden. De man was waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs. Hij zit nog vast.