Ernstig ongeluk met meerdere gewonden op de A58 bij Goes

Gewonden naar ziekenhuis

'Alle inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een 39-jarige man uit Goes is aangehouden vanwege het rijden onder invloed. De politie zoekt getuigen', zo meldt de politie maandag.

Achter op auto gebotst

Rond 21.05 uur botste een 39-jarige man uit Goes achter op een auto, die vervolgens weer op de auto daarvoor botste. 'Een 14-jarig meisje uit Middelburg raakte hierbij ernstig gewond. Alle andere inzittenden raakten ook gewond bij het ongeluk. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Goes en Antwerpen', aldus de politie die de 39-jarige man uit Goes heeft aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol. Hij wordt verhoord.