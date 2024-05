Opnieuw Code Geel voor onweersbuiten met hagel maandag en dinsdag

Het KNMI heeft maandag Code Geel afgegeven voor onweersbuien in het noorden en westen van het land. 'Dinsdagavond zullen er vooral onweersbuien voorkomen in het zuiden en midden van het land', zo meldt het KNMI maandag.

Maandag

Vanmiddag vanaf 14.00 uur ontstaan in het noorden en westen onweersbuien. Plaatselijk valt veel regen in korte tijd waardoor wateroverlast kan ontstaan. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Vanavond rond 20.00 uur verdwijnen de buien geleidelijk weer.

Dinsdag

Morgen krijgt het zuidoosten in de tweede helft van de middag met onweersbuien te maken. Deze onweersbuien breiden zich in de avond over het midden uit. Plaatselijk valt veel regen in korte tijd waardoor wateroverlast kan ontstaan. De buien lijken wat zwaarder te worden dan die van vandaag. Windstoten en hagel kunnen hinder opleveren voor verkeer en buitenactiviteiten.

Hagelstenen van 1 en 2 cm

Plaatselijk kan tijdens een onweersbui in een uur meer dan 30 mm regen vallen. Vandaag kunnen de buien plaatselijk gepaard gaan met hagel tot ca. 1 cm doorsnede. Dinsdag is wat grotere hagel tot ca. 2 cm doorsnede mogelijk. Bovendien worden dan plaatselijk windstoten rond 70 km/uur verwacht.