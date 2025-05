Meer jongeren met bijstand in eerste kwartaal 2025

Zevende kwartaal op rij

'Het eerste kwartaal van 2025 was het zevende kwartaal op rij dat het aantal bijstandsontvangers groter is dan een jaar eerder', aldus het CBS. Daarvoor was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist negen kwartalen op rij kleiner.

Aantal jongeren met bijstand stijgt

Het aantal bijstandsontvangers nam in vergelijking met een jaar eerder relatief het sterkst toe bij mensen tot 27 jaar, namelijk met 7 procent (bijna 3 duizend mensen). Dit betekent dat 41,5 duizend jongvolwassenen bijstand kregen. Het is het negende kwartaal op rij waarin het aantal mensen tot 27 jaar met bijstand groter is dan een jaar eerder.

Van 27 tot 45 jaar

Ook kregen 139 duizend mensen van 27 tot 45 jaar een bijstandsuitkering, 3 duizend meer dan een jaar eerder, een toename van 2 procent. Het was het vijfde kwartaal op rij dat dit steeg. Het aantal bijstandsontvangers tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd (67 jaar) is juist al negen kwartalen redelijk stabiel in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2025 daalde het aantal bijstandontvangers in deze leeftijdsgroep met 0,5 procent (1 duizend mensen) tot 228 duizend.