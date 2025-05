Brunssum kondigt samenscholingsverbod af voor jongeren in centrum

De burgemeester van Brunssum heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor het centrum van Brunssum. 'De maatregel heeft betrekking op jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tot 28 jaar en houdt in dat zij zich in het aangegeven gebied niet in groepen mogen ophouden groter dan 2 personen', zo laat de gemeente woensdag weten.

Drie maanden

Het samenscholingsverbod geldt voor een periode van drie maanden, van 20 mei 2025 tot 20 augustus 2025. Het verbod geldt in een gebied omringd door en inclusief de volgende straten: Vijverlaan, Prins Hendriklaan, Wilhelminastraat, Pastoor Savelbergstraat, Raadhuisstraat, Koutenveld en Lindeplein. Binnen dit gebied is het skatepark, de Beatrix court, uitgezonderd van het samenscholingsverbod.

Jeugdoverlast

De burgemeester van Brunssum, Wilma van der Rijt, stelt het verbod in naar aanleiding van aanhoudende jeugdoverlast in het centrum. In toenemende mate veroorzaken groepen jongeren hier overlast, een dreigende sfeer, vechtpartijen en andere situaties die de openbare orde bedreigen. Deze overlast doet zich voor in de directe omgeving van het centrum, de Markt, het Vijverpark, de Prins Bernhardstraat en op andere openbare plaatsen in en rondom het centrum van Brunssum.

'Eerdere maatregelen hebben onvoldoende effect gehad'

In het verleden zijn door gemeente en politie verschillende maatregelen ingezet om overlast te beperken of te beëindigen, bijvoorbeeld door extra inzet van politie en boa's en jongerenwerkers en het voeren van stopgesprekken met betreffende jeugdigen en het informeren van hun ouders. Deze maatregelen hebben onvoldoende gewenst effect gehad.

Duidelijk signaal

Met het samenscholingsverbod geeft de burgemeester een extra instrument aan politie en gemeentelijke handhavers om sneller en adequater jeugdoverlast te bestrijden. Tegelijkertijd geeft de burgemeester aan omwonenden, ondernemers en winkelend publiek een duidelijk signaal af dat de gemeente de overlast met alle mogelijke middelen zal bestrijden om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen.

Aanwas overlastgroepen tegengaan

Naast het bestrijden van de actuele overlast wil de gemeente met het afkondigen van het samenscholingsverbod ook voorkomen dat er een voedingsbodem ontstaat voor nieuwe leden om toe te treden tot bestaande overlastgroepen.