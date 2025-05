Achttien verdachten aangehouden in internationaal onderzoek naar plofkraken

De politie heeft op 13 en 27 mei vijf verdachten aangehouden in een internationaal onderzoek naar plofkraken gepleegd in Duitsland. 'Na eerdere aanhoudingen heeft de politie nu in totaal achttien Nederlandse verdachten aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Aanhoudingen in Amsterdam, Huizen en Utrecht

De verdachten, 20, 22, 26 en 48 jaar uit Amsterdam, Huizen en Utrecht, zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van een serie plofkraken in Duitsland. 'In de twee dagen is op 14 locaties in Amsterdam, Huizen, Utrecht, Zeist, Den Bosch en De Wijde Meren doorzoeking gedaan en hierbij zijn diverse spullen in beslag genomen zoals cash geld, crypto wallets, gegevensdragers, dure sieraden en luxe goederen. Ook zijn er goederen in beslag genomen die gerelateerd zijn aan het plegen van plofkraken zoals kleding, valse kentekenplaten en bivakmutsen', aldus de politie. Op een locatie in de gemeente De Wijde Meren ontdekten rechercheurs een auto die zeer waarschijnlijk is gebruikt bij plofkraken. In de auto lagen explosieven en twaalf vaten met benzine. De EOD heeft de explosieven uit de auto gehaald en dezelfde dag tot ontploffing gebracht.

Onderzoek

Begin 2024 is door Europol een Joint Investigation Team samengesteld dat onderzoek heeft gedaan naar een serie plofkraken in Duitsland. In dit team heeft het plofkrakenteam Midden-Nederland samengewerkt met Europol, Bundeskriminalamt (BKA) en Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA) en zijn in totaal 18 (Nederlandse) verdachten aangehouden.

Europese samenwerking

De Nederlandse politie werkt al langere tijd intensief samen met onder meer Europol en de Duitse politie bij het opsporen van personen die geldautomaten opblazen in het buitenland. Nederlandse banken hebben preventieve maatregelen genomen die het opblazen van geldautomaten zinloos maken. Om die reden hebben Nederlandse daders hun werkterrein verlegd naar landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Cecile Kosterman, sectorhoofd Dienst Regionale Recherche Midden-Nederland: “Het is noodzakelijk om kennis en middelen op Europees niveau te blijven bundelen om plofkraken en het toenemende gebruik van explosieven door Nederlandse criminelen te doen stoppen. De grensoverschrijdende samenwerking is hard nodig om plofkrakers op te sporen en berecht te krijgen. Tegelijkertijd werken we samen met partners aan het voorkomen van deze vorm van criminaliteit”

Ondermijning

Het is van groot belang dat de Nederlandse politie onderzoek blijft doen naar Nederlanders die in het buitenland geldautomaten opblazen. De explosieven die de plofkrakers gebruiken, leiden ook in ons land tot grote risico’s. De gebruikte explosieven worden in onze wijken, in woningen, bedrijven en garageboxen, in elkaar geknutseld en opgeslagen. Daarnaast rijden de plofkrakers met zeer hoge snelheid over de snelwegen om uit handen te blijven van de politie. Het gestolen geld wordt geïnvesteerd in andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel.