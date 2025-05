Meer dan 1 miljoen stekkerauto’s in Nederland

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2025 telde Nederland voor het eerst iets meer dan 1 miljoen stekkerauto’s. Daarmee is nu ruim een op de tien personenauto’s een stekkerauto. Onder stekkerauto’s vallen zowel volledig elektrische auto’s (594 duizend) als plug-in hybrides (410 duizend). Waar voorheen vooral zakelijke rijders met een stekkerauto reden, zijn sinds begin 2025 voor het eerst de particuliere eigenaars in de meerderheid. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het motorvoertuigenpark.

Op 1 april 2025 waren er in totaal 9,3 miljoen personenauto’s. Benzine blijft de meest voorkomende brandstof voor Nederlandse personenauto’s. Begin 2025 reed drie kwart van de personenauto’s op benzine. Het aantal benzineauto’s nam wel met 1,3 procent af ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal stekkerauto’s nam het laatste jaar met een derde toe

Op 1 januari 2025 was het aantal stekkerauto’s vergeleken met een jaar eerder met 33,3 procent toegenomen. Het aantal ‘reguliere’ hybride auto’s steeg met 23,9 procent. Dat zijn auto’s met een hybride aandrijving zonder stekker.

Voor het eerst meer particulieren met stekkerauto dan zakelijke rijders

Begin 2025 waren er voor het eerst meer stekkerauto’s in particulier bezit (503 duizend) dan in zakelijk bezit (442 duizend). Onder zakelijke rijders is de stekkerauto echter nog steeds populair. 39 procent van de zakelijke auto’s is een stekkerauto, ten opzichte van 6 procent bij de particulieren.

Bij particulieren ligt het aantal volledig elektrische auto’s (245 duizend) en het aantal plug-in hybrides (258 duizend) vrij dicht bij elkaar. Bij auto’s van zakelijke rijders zijn de volledig elektrische auto’s met 324 duizend ruim in de meerderheid tegenover de plug-in hybrides (118 duizend).

Bij 46 procent van de particuliere huishoudens met een stekkerauto is alleen één stekkerauto aanwezig, 4 procent heeft meerdere stekkerauto’s (en geen enkele brandstofauto). Bij 50 procent is naast één of meerdere stekkerauto’s, ook nog tenminste één brandstofauto aanwezig. Meestal is dat een auto op benzine.