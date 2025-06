Omzetdaling auto- en motorbranche vanwege dalende verkoop nieuwe auto’s

De auto- en motorbranche boekte over het eerste kwartaal van 2025 een omzetdaling van 4,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS woensdag.

Minder nieuwe auto's verkocht

'Er was vooral sprake van een dalende verkoop van nieuwe auto’s. In het voorafgaande kwartaal stegen de omzetten nog met bijna 13 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023, onder andere door toenemende autoverkopen', aldus het CBS op basis van de meest recente cijfers.

Deelbranche

De grootste omzetdaling in het eerste kwartaal van 2025 werd gemeld door importeurs van nieuwe personenauto’s. In deze deelbranche daalde de omzet met 11,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Eind vorig jaar groeide het aantal verkochte nieuwe auto’s nog, onder meer in aanloop naar de wijziging van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen).

BPM

De BPM moet betaald worden bij de aankoop van nieuwe personenauto’s, bestelwagens of motoren. Tot 1 januari 2025 waren volledig elektrische auto’s vrijgesteld van deze belasting. Consumenten en ondernemers konden het laatste kwartaal van 2024 op de valreep dus nog profiteren van gunstige regels.