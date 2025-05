Tijdelijke voorziening gedigitaliseerd oorlogsarchief opent op 1 juli

Plek achter de computer in studiezaal reserveren

'Mensen met een onderzoeksbelang, zoals nabestaanden van slachtoffers, kunnen onder voorwaarden in de studiezaal hierin onderzoek doen. Het gaat op dit moment om een derde van het totale oorlogsarchief. Op 23 juni, een week voor de opening, kunnen belangstellenden via de website van het NA een plek achter de computer reserveren', aldus het ministerie. Het Nationaal Archief heeft verschillende maatregelen genomen om de privacy van mogelijk nog levende personen die in de dossiers voorkomen te beschermen.

Papieren dossiers

Het CABR is het grootste en meest geraadpleegde archief over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In het archief zijn dossiers opgenomen van personen die na de Tweede Wereldoorlog onderzocht zijn omdat ze verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter. Tot nu toe is onderzoek in het CABR alleen mogelijk door raadpleging van de papieren dossiers.

'Digitalisring heel belangrijk'

Minister Eppo Bruins (OCW): ,,De digitalisering van ons oorlogsarchief is heel belangrijk. Het papieren archief met een lengte van vier kilometer is gevormd met dossiers op naam. Alleen door het archief te digitaliseren en volledig doorzoekbaar te maken is het mogelijk voor bijvoorbeeld nabestaanden van slachtoffers of buren van onderduikverleners in het archief te zoeken. Zij kunnen voor het eerst zoeken op de naam van slachtoffers of plaatsen. Dat opent nieuwe mogelijkheden om na 80 jaar te kunnen achterhalen wat het lot was van familie of andere dierbaren in de oorlogsjaren.’’