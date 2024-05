Eichelsheim bespreekt in Rotterdamse haven mogelijkheden voor overslag militair materieel

Defensie zoekt naar nauwere samenwerking met civiele partners, waaronder havenbedrijven en transportbedrijven. Dit is belangrijk omdat als het nodig is militaire eenheden en materieel snel en ongehinderd Nederland binnen moeten kunnen komen.

Rotterdam World Gateway

Om het belang van deze samenwerking te benadrukken en te bespreken was Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim samen met Commandant Defensie Ondersteuningscommando generaal Jan-Willem Maas woensdag op bezoek bij Rotterdam World Gateway.

'Essentiële rol voor Nederland'

Om ons eigen grondgebied en dat van onze NAVO-bondgenoten te verdedigen is gegarandeerde militaire mobiliteit essentieel. Nederland heeft hier een essentiële rol in, wij moeten er voor zorgen dat onze eigen eenheden en die van onze NAVO-bondgenoten op een veilige en efficiënte manier in en door Nederland naar het operationeel gebied kunnen verplaatsen. Ook dit draagt bij aan de zogenaamde afschrikking, omdat we hiermee laten zien snel en veel eenheden in te kunnen zetten.

‘Assured acces’

Defensie streeft naar zogeheten ‘assured acces’ in een aantal havens in Nederland. Dat wil zeggen dat de organisatie daar onder alle omstandigheden gebruik van kan maken. Dat is belangrijk, zowel bij nationale als internationale operaties.

Roll on roll off

In de Eemshaven en in de haven van Vlissingen kan dit al. De beide locaties zijn vooral geschikt voor ‘roll on roll off’. Daarbij rijden voertuigen aan de ene kant een schip op en aan de andere weer af. Daar is dus voldoende in voorzien. Daarom is er in Rotterdam vooral behoefte aan overslag van containers, vaak ook met munitie.