FNV: ‘Ryanair moet veranderen, vinden ook de aandeelhouders

Na de vakbonden en de Eurocommissaris vinden ook de aandeelhouders dat Ryanair moet veranderen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ryanair vanmiddag in Dublin werd een vernietigend signaal af gegeven aan de directie van Ryanair. Maar liefst 30% stemde tegen de herbenoeming van voorzitter David Bonderman. Vorig jaar, tijdens de pilotencrisis, was dit nog 11%. Een belangrijk punt van kritiek is de manier waarop Ryanair met haar werknemers omgaat.

24 uursstaking vrijdag 28 september

‘Ondanks de druk blijft Ryanair weigeren om tegemoet te komen aan heel basale eisen van werknemers’, zegt Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart. ‘Dat betekent dat we geen andere keus hebben dan volgende week vrijdag het werk 24 uur neer te leggen. Samen met cabinepersoneel en piloten uit België, Spanje, Portugal en Italië.’

Ryanair moet zich gaan houden aan lokaal arbeidsrecht

Een van de belangrijkste eisen van de vakbonden is dat Ryanair zich gaat houden aan het lokale arbeidsrecht van de verschillende landen, waar het een vliegbasis heeft, zoals alle andere luchtvaartmaatschappijen ook doen. Eerder deze week sloot Eurocommissaris Marianne Thyssen zich aan bij deze eis. Ze vindt het vreemd dat Ryanair dit op de lange baan wil schuiven.

#Ryanairmustchange

Hajjari: ‘De wereld rondom Ryanair verandert, maar de huidige leiding van Ryanair lijkt niet in staat om mee te veranderen. Het is onacceptabel dat je werknemers bij ziekte zonder inkomen thuis laat zitten en dat je werknemers zonder pardon overplaatst naar een andere basis als ze lastige vragen stellen.’

Europese Commissie

Afgelopen donderdag sprak Hajjari samen met vertegenwoordigers van andere cabinevakbonden in Brussel met de Europese commissie. ‘Zij erkennen het home base principe: werknemers op vliegveld Eindhoven moeten worden betaald en behandeld volgens Nederlandse wet en regelgeving. Net als dat lokale wet en regelgeving moet gelden voor werknemers die hun basis in Spanje of België hebben. Daarmee wordt het ook een eerlijker speelveld voor luchtvaartmaatschappijen die zich wel aan nationale wetgeving houden. Wij vinden dat de minister van Sociale Zaken nu aan zet is en moet ingrijpen.’