Zeven personen gewond na omslaan raft bij Terschelling

Omgeslagen

De zeven gewond geraakte personen zaten samen met nog drie anderen personen in de raft toen deze omsloeg. Er was op dat moment nog een raft met tien personen op het water maar die kwam niet in de problemen. Een instructeur die ook aanwezig was heeft ze naar een zandbank begeleid en daarna naar het strand. De KNRM Terschelling bood hulp aan de drenkelingen.

Zeven gewonden

Drie personen zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis op de wal gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Daarnaast zijn nog vier personen naar het ziekenhuis gebracht. Ook warmde in het boothuis van de KNRM Terschelling een aantal personen zich op. Over de precieze toedracht van het ongeval is op dit moment niet meer bekend.