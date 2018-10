NAVO-norm 2% vraagt om nieuwe forse stappen

De veranderde veiligheidssituatie vraagt van de NAVO bondgenoten om meer te investeren in Defensie. Een evenwichtige trans-Atlantische lastenverdeling vraagt dus ook om een verhoging van de Nederlandse Defensie-uitgaven. Het was de belangrijkste conclusie na de NAVO-top van afgelopen zomer. Vanavond spraken de NAVO-ministers in Brussel over het vervolg.