Vier personen van balkon gered bij grote brand Schiedam

In een hoekwoning op de derde etage van een pand aan Van t Hoffplein in schiedam is woensdag in de vroege ochtend brand uitgebroken.

De brandweer kwam met veel materiaal ter plaatse en heeft opgeschaald naar Grote Brand. De brand was korte tijd uitslaand. In totaal zijn er acht bewoners uit de woning gehaald, vier van hen zijn vanaf het balkon gered. Daarnaast zijn nog drie personen uit omliggende woningen ontruimd.

Het ambulancepersoneel heeft vijf personen behandeld in verband met rookvergiftiging. Eén vrouw is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Uit een van de woningen heeft de brandweer een vogel kunnen redden. De rook heeft zich via luchtkanalen naar verschillende appartementen kunnen verspreiden. Salvage zal nagaan in hoevere de uitgebrande woning nog bewoonbaar is. De geevacueerde bewoners worden door de gemeente -indien nodig- opgevangen. Naar de oorzaak van de brand zal een onderzoek worden ingesteld.