Openlijke geweldpleging in het Valkenberg park in Breda

Omstander bewusteloos

Vrijdagavond omstreeks 18:15 uur bevond zich een groepje van zes tot tien jongens zich in het Valkenberg park te Breda. Er liep een man met een hond door het park. De jonge mannen scholden hem uit. De groep belaagde de wandelaar die door hen meerdere keren werd geslagen. Er reageerden diverse omstanders om de geweldpleging te doen stoppen. Hierdoor werd een van de personen die de groep wilde tegenhouden met kracht geslagen. Het slachtoffer (50 jaar uit Breda) viel bewusteloos op de grond. De verdachten renden weg. Burgers renden nog achter de jongens aan. Een van de verdachten is door een politieagent in vrije tijd aangehouden. De vluchtende jongens werden gevolgd door de camerabeelden die in de stad hangen. Daardoor konden agenten nog twee andere jongens gelijk arresteren en insluiten. Het slachtoffer is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.