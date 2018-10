Politie worstelt met half naakte man op vluchtstrook A9

De politie had vrijdagmorgen haar handen vol aan een man die op sokken en ontbloot bovenlijf over de vluchtstrook van de A9 liep bij Ouderkerk aan de Amstel.

Op het moment dat de politie de man wilde aanhouden, gedroeg hij zich zeer agressief en verzette zich tegen zijn aanhouding.

De man bleek onder invloed van drugs te zijn en is uitvoorzorg naar een ziekenhuis gebracht.

Rijkswaterstaat zag via camera’s dat de agenten in gevecht waren met de man. Door verkeerstechnische maatregelen te nemen, hadden de agenten geen last van het verkeer.