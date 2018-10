Man naar psychiatrisch ziekenhuis voor mishandeling van peuters

Een 30-jarige man moet een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis vanwege mishandeling van onder meer een 2-jarige jongen in Rosmalen en een 3-jarige jongen in 's-Hertogenbosch. De man heeft een ziekelijke stoornis en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard door de rechtbank Oost-Brabant.

De verdachte liep in februari van dit jaar op de parkeerplaats van een winkelcentrum in Rosmalen naar een moeder en haar 2-jarige zoon toe. Vlak voor de ingang van een winkel schopte hij het kind vanuit het niets in zijn rug. Twee dagen eerder viel de verdachte bij een winkel in 's-Hertogenbosch een 3-jarige jongen aan. Hij deelde een klap uit in het gezicht van het slachtoffertje. In juli 2017 sloeg hij op straat in 's-Hertogenbosch met gebalde vuist een vrouw in haar gezicht.

De verdachte is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. De deskundigen stellen dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. De verdachte werd tijdens de mishandelingen gehinderd door wanen en was niet in staat zijn spanningen op eigen kracht op adequate wijze te reguleren of om hulp te zoeken. Hij was ervan overtuigd dat hij stelselmatig werd benadeeld, mishandeld en misbruikt. De rechtbank neemt de adviezen van de deskundigen over en beschouwt de verdachte als volledig ontoerekeningsvatbaar. Dit betekent dat hij moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Uit de rapporten van de psycholoog en psychiater blijkt dat de verdachte gevaarlijk is voor anderen of voor de algemene veiligheid. De rechtbank laat hem daarom in een psychiatrisch ziekenhuis plaatsen, zodat de verdachte de noodzakelijke behandeling krijgt.