Grote inzet hulpdiensten voor ongeval in loods

In een bedrijfspand aan de Calandstraat waar asbest gesaneerd wordt, is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een afgesloten ruimte en was buiten bewustzijn geraakt.

Asbest

Ambulance, brandweer en politie waren massaal aanwezig. Ook de traumahelikopter vloog mee. Omdat er mogelijk sprake was van de aanwezigheid van asbest heeft de brandweer het pand met ademlucht betreden. Vrij snel bleek dat de saneringswerkzaamheden nog niet gestart waren. Het slachtoffer is uit de ruimte gehaald en kwam vrij snel weer bij kennis.

Locatie

Er was enige tijd grote onduidelijkheid over de juiste locatie van het incident. In eerste instantie reden de hulpdiensten naar de Conradstraat, 100 meter verderop. Het slachtoffer had zelf na zijn val de hulpdiensten gebeld met de mededeling dat hij gevallen was op karwei. Dit werd opgepikt als "Incident bij de Karwei (aan de Conradstraat)". De traumahelikopter probeerde te landen op het parkeerterrein bij de Karwei, maar is uiteindelijk vlakbij de Nieuwpoortweg geland.