Patiënten van failliete ziekenhuizen behouden zorg

Minister Bruins van Volksgezondheid laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de zorg aan de huidige patiënten van de failliete ziekenhuizen MC IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaart gegarandeerd blijft.

Met de curatoren is hierover een overeenstemming bereikt. Het UWV betaald de komende tijd de lonen van het personeel van de ziekenhuizen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.

Volgens Bruins onderzoeken de curatoren of er delen van de zorg in Lelystad kan blijven. Hierover is men in overleg met zorgverzekeraars en met ziekenhuisbesturen in de regio.