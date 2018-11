Identiteit van gevonden lichaam in Heinenoord pas vrijdagmiddag bekend

Het onderzoeksteam verwacht niet eerder dan aan het eind van vrijdagmiddag 2 november uitsluitsel te kunnen geven over de identiteit van het lichaam dat donderdagochtend in Heinenoord is gevonden.

Morgen vindt sectie plaats.

In een bosgebied in Heinenoord is vanochtend vroeg een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie onderzoekt of het om de vermiste Mona Baartmans gaat.

Oudste zoon aangehouden

Op 23 september j.l. verdween de 79-jarige vrouw nadat zij haar man had bezocht in een verpleeghuis. Door haar oudste zoon zou zij in de buurt van haar woning zijn afgezet. Dit verhaal trekt de politie in twijfel en heeft haar 60-jarige zoon aangehouden voor betrokkenheid bij de verdwijning van Mona Baartmans.

Update donderdag 1-11-18:

'Donderdagochtend vroeg heeft de politie een stoffelijk overschot aangetroffen in Heinenoord. Of het Mona Baartmans betreft wordt onderzocht door het NFI', aldus de politie donderdag.