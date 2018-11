Politieonderzoek in bos bij Halfweg

In het bos langs de Houtrakkerweg bij Halfweg is de politie aan het einde van de middag een groot onderzoek gestart in het bos.

Volgens het Noordhollands Dagblad heeft een vrouw die haar hond uitliet een plek tegen waar de aarde omgewoeld was. Hierop waarschuwde zij de politie.

De forensische opsporing is een onderzoek gestart om te kijken of er iets begraven ligt onder de grond. De omgeving van de vindplaats is ruim afgezet. De brandweer is aanwezig om voor licht te zorgen.

Een woordvoerder van de politie laat aan de krant weten dat er nog niets gevonden is.