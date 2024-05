Raadsel rond 'repetitie-incident' Joost Klein op Eurovisie Songfestival

Joost Klein door naar de finale!

Tijdens de zenuwslopende puntentelling donderdagavond werd 'Nederland' als derde land genoemd dat zich heeft geplaatst voor de grote finale die op zaterdag 11 mei wordt gehouden.

Overige 9 landen die zich plaatste

Naast Joost Klein met zijn nummer 'Europapa' zijn ook de volgende landen, in willekeurige volgorde, door naar de finale van het Eurovisie Songfestival op zaterdag 11 mei in Malmö.

Letland: Dons - Hollow

Oostenrijk: Kaleen - We Will Rave

Noorwegen: Gåte - Ulveham

Israël: Eden Golan - Hurricane

Griekenland: Marina Satti - ZARI

Estland: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Zwitserland: Nemo - The Code

Georgië: Nutsa Buzaladze - Firefighter

Armenië: LADANIVA - Jako

'Repetitie-incident'

Vrijdagmiddag werd er gerepeteerd voor de grote finale van zaterdag maar toen Joost Klein aan de beurt was kwam hij vervolgens niet het podium op. Wel stonden zijn rekwisieten klaar op het podium maar Joost was nergens te bekennen. Volgens

AVROTROS zou er in de coulissen een 'incident' zijn geweest wat met Joost Klein zou hebben te maken. Wat er precies gebeurd is, is dus niet duidelijk. Volgens AVROTROS heeft de European Broadcasting Union (EBU) laten weten dat zij onderzoek doen naar een incident dat aan hen is gemeld. Dat staat in een verklaring van de EBU. AVROTROS bevestigt dat er een onderzoek gaande is. 'Wij wachten de uitkomst van dit onderzoek af en willen er tot die tijd niets over kwijt', aldus AVROTROS.

Finale zaterdag 11 mei

Het blijft dus nog even afwachten wat er precies is gebeurd maar we hopen dat Joost Klein er zaterdag als finalist bij is om zijn nummer 'Europapa' te vertolken. De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag 11 mei om 21.00 uur te zien op NPO 1. Zo gauw er nieuws is te melden rond het 'incident' dan zal dat in dit artikel worden toegevoegd.