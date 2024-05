Joost Klein is gediskwalificeerd en staat dus niet in de finale van het Eurovisie Songfestival

Het Eurovisie Songfestival is over voor Joost Klein die namens Nederland meedeed. Klein is door de European Broadcasting Union (EBU) gediskwalificeerd en staat zaterdagavond dus niet op het podium.

Klacht bedreiging

'Tegen Joost Klein is officieel een klacht ingediend wegens bedreiging', zo laat de EBU zojuist weten. Door wie de klacht is ingediend en om wat voor bedreiging het precies gaat is nog niet bekendgemaakt. De politie is ook benaderd en die heeft na onderzoek de zaak doorgegeven aan het Zweedse Openbare Ministerie.

Reactie AVROTROS

AVROTROS laat in een officiële reactie het volgend op X weten. 'We hebben kennis genomen van de diskwalificatie door de EBU. AVROTROS vindt de diskwalificatie disproportioneel en is geschokt door de beslissing. We betreuren het enorm en komen er later inhoudelijk op terug', aldus AVROTROS.

Later meer......