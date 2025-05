FNV stuurt kruidenfabrikant pittige waarschuwing: voor vrijdagmiddag betere cao, want anders...

Weinig Nederlandse keukens waar de potjes peper of paprikapoeder van Verstegen niet ergens in de kast staan. De Rotterdamse kruiden- en specerijenfabrikant voegt dan ook graag iets toe aan ons eten. Helaas blijft het daarbij: voor de eigen werknemers kan er niets extra’s bij. Zij dreigen daarom met acties.

In een ultimatum geeft de FNV de directie tot vrijdag 12.00 uur om een goede cao voor de mensen af te spreken.Wat Verstegen biedt, smaakt naar niks Adem Akdeniz, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Of moet ik zeggen: een smaakvolle cao? Want wat Verstegen op tafel heeft gelegd smaakt naar niks, daar kunnen de mensen in de fabriek hun boodschappen en rekeningen niet van betalen. Daarom staan ze nu ook klaar om in actie te komen. Dat kunnen korte werkonderbrekingen zijn maar ook een staking.’

Slechts 3,3% erbij, met een knip

De 450 werknemers moeten het volgens Verstegen dit jaar doen met een loonsverhoging van slechts 3,3%, met een knip. Oftewel: eerst 2,65% in april en dan nog eens 0,65% in december, plus eenmalig € 75. Ook zou de eindejaarsuitkering omhoog gaan naar € 775. Salarissen moeten met minstens 7% omhoog Allemaal veel te weinig, vinden de werknemers.

De FNV eist voor hen een cao van een jaar met 7% meer salaris en automatische prijscompensatie, waarbij de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Verder € 16 per uur minimumloon en € 1.250 eindejaarsuitkering. Ook wil de vakbond goede afspraken over een regeling waarmee mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen en over de gelijke beloning van mensen met een flexcontract.

Tweemaal een eindbod verworpen

De FNV heeft sinds half februari drie keer onderhandeld met Verstegen. Het bedrijf heeft tot twee keer toe een zogeheten eindbod neergelegd waarover de leden van de vakbond konden stemmen. Het eerste eindbod is unaniem afgewezen door de FNV-leden, het tweede bijna unaniem.