OM eist deels onvoorwaardelijke celstraf tegen kopschopper Poelestraat

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een gevangenisstraf van dertig maanden geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen een 19-jarige man uit het Spaanse Bilbao. Hij heeft volgens het OM op zeer brute wijze een man mishandeld, door hem onder meer hard tegen het hoofd te schoppen. Dit is gebeurd op 14 december 2023 in de Poelestraat in de Stad-Groningen.

Het heftige geweldsincident vindt zijn oorsprong in een nabijgelegen café. Daar zou over en weer geduwd zijn, waarbij zowel het slachtoffer als de verdachte betrokken zouden zijn geweest. Beiden worden, met anderen, de kroeg uitgezet. Daarna komen de verdachte en het uiteindelijke slachtoffer elkaar weer tegen, waarbij de verdachte zich zeer agressief gedraagt.

Tegen het hoofd

Uiteindelijk slaat de verdachte de man vier keer tegen het hoofd en liefst elf keer in de zij. Hierdoor komt het 28-jarige slachtoffer bewegingsloos op de grond te liggen. De verdachte lijkt daarna met vrienden weg te lopen, maar rukt zich van hen los. Hij loopt nog een keer naar de man en schopt hem keihard tegen het hoofd.

Poging doodslag

Het OM kwalificeert het handelen van de verdachte als een poging doodslag. Het slachtoffer houdt er deels blijvend (tand)letsel aan over. “De verdachte heeft bewust tegen het hoofd van het slachtoffer getrapt, terwijl hij wist dat een degelijke trap het risico met zich meebrengt dat deze persoon komt te overlijden”, aldus de officier van justitie.

Strafverzwarend

De politie en het OM zagen zich in deze zaak uiteindelijk genoodzaakt de beelden van het incident te publiceren. Pas daarna meldde de verdachte zich. De officier vindt het onder meer strafverzwarend dat de verdachte de confrontatie is blijven opzoeken en er meerdere momenten waren om te stoppen met het uitoefenen van geweld. “Toch ging hij door, ondanks de op dat moment zeer zwakke fysieke toestand van het slachtoffer.”

Ernst van het handelen

De verdachte is jong, neemt uiteindelijk verantwoordelijkheid voor zijn handelen en heeft spijt van datgene wat er gebeurd is. Toch kan volgens het OM niet worden volstaan met een voorwaardelijke celstraf, gezien de ernst van zijn handelen en de impact die dit incident heeft gehad op het slachtoffer en op het veiligheidsgevoel van andere mensen die uitgaan in Groningen.

Schadevergoeding

De officier van justitie eist naast een (voorwaardelijke) gevangenisstraf ook dat de verdachte aan het slachtoffer ruim 25.000 euro betaald. Dit vanwege de geleden schade en de (nog te maken) medische kosten.

De rechtbank in Groningen doet over twee weken uitspraak in deze zaak.