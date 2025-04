Drentse kunstroof: één man langer vast, twee voorlopig vrij

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat een 20-jarige man uit Heerhugowaard veertien dagen langer vast blijft zitten. 'Hij werd op 23 april 2025 aangehouden in het onderzoek naar de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. De man zit in beperkingen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

18-jarige plaatsgenoot in vrijheid gesteld

Op dezelfde dag werd ook een 18-jarige plaatsgenoot van deze man aangehouden. Deze jongeman is gehoord, waarna de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben besloten hem in vrijheid te stellen. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Blijft verdachte

Een 36-jarige man uit Alkmaar mag dit onderzoek eveneens in vrijheid afwachten. Hij werd op 15 april gearresteerd en zat in voorlopige hechtenis. De officieren van justitie zagen geen aanleiding om hem langer vast te houden. Hij blijft ook verdachte in het onderzoek.

Openbare zitting

In deze zaak zijn op dit moment zeven personen als verdachte aangemerkt. Vier van de zeven zitten nog vast. Over het eventueel verlengen van de voorlopige hechtenis van drie van deze verdachten zal de rechtbank zich in een openbare zitting op 9 mei 2025 buigen. Op die zitting in Assen geeft het OM een stand van zaken van het onderzoek.

Prioriteit

De zoektocht naar de Roemeense kunstschatten stopt niet en is nog in volle gang. Het opsporen ervan heeft nog steeds de prioriteit van de politie en het OM.