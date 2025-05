Verkoop vakantieparken Peter Gillis moet gewoon doorgaan

Dijkstra wilde afzien van de koop, omdat de Belastingdienst beslag had gelegd op activa van de parken. Maar met de verkoopopbrengst kan Gillis de Belastingdienst betalen, waardoor de beslagen vóór de levering worden opgeheven. Dijkstra zal daardoor geen last hebben van de beslagen en moet daarom zijn verplichtingen nakomen.



Beslag door de Belastingdienst

Oostappen Groep heeft op 18 februari 2025 de vakantieparken verkocht aan Dijkstra, voor in totaal 185 miljoen euro. In de koopovereenkomst was afgesproken dat de levering van de parken en de aandelen op 1 april 2025 bij de notaris zou plaatsvinden. De koper zou alles overnemen zonder hypotheken of beslagen en daarbij ook alle lopende contracten, vergunningen en het personeel. Dijkstra heeft verder geen voorbehoud gemaakt bij de koop. Oostappen garandeert dat er geen beslag ligt op (activa van) de vakantieparken.

Een kleine week na de verkoop heeft de Belastingdienst beslag gelegd op (activa van) de vakantieparken. De notaris meldt daarover dat die beslagen worden opgeheven als Oostappen haar schuld aan de Belastingdienst aflost. Dit kan Oostappen Groep doen als Dijkstra ten tijde van de levering de koopsom onder de notaris heeft gestort. De Belastingdienst zegt daaraan mee te werken. Volgens de notaris voldoet verkoper Oostappen daarmee aan de afspraken die bij de verkoop zijn gemaakt. Oostappen Groep wil de koop dan ook doorzetten en vraagt de kortgedingrechter Dijkstra te veroordelen binnen drie dagen de koopsom te voldoen en de benodigde gegevens te verstrekken aan de notaris, dit laatste op straffe van een dwangsom van

€ 1.000.000,00 per dag.

Koper Dijkstra wil de koop afblazen, omdat door de gelegde beslagen van de Belastingdienst wantrouwen is ontstaan over de koopovereenkomst bij hemzelf en bij zijn financiers. Zeker gelet op de recente berichtgeving over een strafrechtelijke veroordeling van de grootaandeelhouder van Oostappen Groep in verband met belastingfraude, is men bang voor wat er nog meer boven tafel kan komen.

Beslissing van de kortgedingrechter

De kortgedingrechter stelt voorop dat de verkoop is gesloten zonder voorbehoud van financiering, en dat koper Dijkstra tijdens de kortgedingzitting op 17 april ook heeft gezegd dat hij de financiering rond heeft. Dijkstra kan dus wel voldoen aan de koopovereenkomst. Dat de financiers kopschuw zijn geworden als gevolg van de door de Belastingdienst gelegde beslagen en dat Dijkstra zelf ook geen vertrouwen meer in de transactie heeft, ontslaat hem niet van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. Oostappen Groep heeft goed toegelicht dat er op het moment van levering geen beslag meer ligt op (activa van) de vakantieparken, omdat de schuld aan de Belastingdienst met de verkoopopbrengst ruimschoots afgelost kan worden, en daarmee de beslagen geschrapt zullen worden.

Dijkstra moet de koopsom van 185 miljoen euro binnen drie dagen na betekening van de uitspraak overmaken aan de notaris. Ook moet hij binnen drie dagen na betekening van de uitspraak aan de notaris doorgeven aan wie de parken geleverd gaan worden, wie de financiers zijn en hoe de koopsom wordt gefinancierd. Doet hij dit laatste niet, dan moet hij een dwangsom betalen van 100.000 euro per dag in de eerste tien dagen, en 500.000 euro per dag vanaf dag 11.