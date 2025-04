Man op camerabeeld bouwmarkt opgepakt in onderzoek kunstroof

Woensdag 23 april heeft de politie opnieuw twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de kunstroof uit het Drents Museum. 'Een daarvan is de man op de camerabeelden uit een bouwmarkt in Assen. De afgelopen weken heeft de politie al vijf verdachten in dit onderzoek aangehouden, vier daarvan zitten nog vast', zo meldt de politie donderdag.

Heerhugowaard

Deze verdachten zijn een 20-jarige man en een 18-jarige man, beiden uit Heerhugowaard. Beide mannen zullen worden gehoord over hun rol in de kunstroof uit het Drents Museum. De gestolen topstukken zijn niet aangetroffen.

Zoekingen

Direct na de aanhouding is een woning in Heerhugowaard doorzocht. Eerder op dag heeft de politie al zoekingen gedaan in een woning in Opmeer en een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij zijn onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen. Hier zal verder onderzoek naar worden gedaan. Daarnaast is er woensdagochtend bij een woning in Heerhugowaard uitlevering van administratie gevorderd.

Camerabeelden uit bouwmarkt

Eind januari heeft de politie via politie.nl en de social-mediakanalen op Facebook en Instagram beelden getoond van de verdachte. De verdachte is daarop te zien in een bouwmarkt in Assen. 'Nu we deze 20-jarige verdachte hebben aangehouden, halen we deze beelden offline. We vragen iedereen die deze beelden heeft gedeeld, de beelden ook te verwijderen', aldus de politie.

Onderzoek naar gestolen goederen

Het onderzoek naar de gestolen topstukken uit het Drents Museum stopt niet met deze aanhoudingen. Het opsporen van deze stukken heeft nog steeds de prioriteit van de politie. Het team van rechercheurs en specialisten doet nog steeds volop onderzoek.