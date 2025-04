8,5 procent export naar VS blootgesteld aan heffingen op staal en aluminium

De Verenigde Staten (VS) is de vijfde exportbestemming voor Nederlandse goederen. In maart 2025 stelde de VS invoerheffingen in op staal en aluminium. In 2024 maakten deze goederen 8,5 procent van de uitvoer naar de VS uit. Dit meldt het CBS in de Internationaliseringsmonitor over de Verenigde Staten.

In 2024 exporteerden bedrijven in Nederland voor 38,4 miljard euro aan goederen naar de VS. Dit is 5,7 procent van de uitvoerwaarde en hiermee is de VS de vijfde afzetmarkt voor Nederland. Na het Verenigd Koninkrijk is de VS de tweede exportbestemming buiten de EU.

De helft van de goederen die naar de VS werden uitgevoerd bestond uit machines (33 procent) en fabricaten (18 procent). Hier vallen de goederen onder die per maart 2025 blootgesteld worden aan ingestelde invoerheffingen op staal- en aluminium(producten). Daarnaast vallen sommige goederen en onderdelen voor vervoermaterieel ook deels onder de invoerheffingen.

3,3 miljard euro aan staal- en aluminiumproducten

In maart 2025 verhoogde de VS de importheffingen op staal en aluminium naar 25 procent. De heffingen gelden voor alle landen en omvatten naast goederen in ruwe vorm ook bijna 300 afgeleide producten zoals onderdelen of verpakkingsmateriaal. In 2024 exporteerden bedrijven in Nederland voor 3,3 miljard euro aan staal- en aluminiumproducten die vallen onder deze invoerheffingen naar de VS. De VS is voor Nederland de op één na belangrijkste afzetmarkt van deze producten, na Duitsland. In 2024 ging het om uitvoer van aluminium(producten) met een uitvoerwaarde van 2,3 miljard euro.

Onder de invoerheffingen zijn ook heffingen die president Trump in 2018 instelde. Deze werden later opgeschort door president Biden, maar gelden nu opnieuw. Met het huidige invoerheffingenpakket op staal- en aluminium(producten) is 8,5 procent van de Nederlandse uitvoerwaarde naar de VS blootgesteld aan heffingen.