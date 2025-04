Politie: vrouw in video Keizersgracht heeft aangifte gedaan van verkrachting, verdachte aangehouden

Aangifte verkrachting

'De aanhouding volgt nadat de betrokken vrouw op de video melding heeft gemaakt van verkrachting. Omwille van het verdere onderzoek en in het bijzonder vanwege het welzijn van de vrouw, is het team seksuele misdrijven verder terughoudend met het delen van verdere informatie', meldt de politie dinsdag. De eerdere oproep om de beelden niet te delen en te verwijderen wordt door de politie met klem herhaald. 'Dit is niet alleen traumatisch voor de vrouw maar het is ook strafbaar', aldus de politie.

Meerdere getuigen gesproken

In het onderzoek hebben zich meerdere getuigen gemeld, waar de rechercheurs zeer dankbaar voor zijn. Op dit moment is er geen aanvullende informatie van getuigen nodig.