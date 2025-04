Vrouw (39) doodgestoken in flat in Sneek

Na een steekincident aan de Furmerusstraat in Sneek op dinsdagavond 29 april is een 39-jarige vrouw uit Sneek overleden. 'De politie heeft een 32-jarige vrouw uit Sneek aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het steekincident', zo meldt de politie vandaag.

Melding steekincident Furmerusstraat

'Omstreeks 23.00 ontvingen we een melding van een steekincident. Direct na de melding ging de politie ter plaatse. Op een galerij van een flat aan de Furmerusstraat troffen we een slachtoffer aan. Dit gaat om een 39-jarige vrouw uit Sneek. Medische hulpverlening die gelijk is opgestart mocht helaas niet meer baten. De vrouw is ter plaatse aan haar verwondingen overleden', aldus de politie.

Aanhoudingen

In de omgeving van het incident is een verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dit steekincident. Dit gaat om een 32-jarige vrouw uit Sneek. Zij was gewond en is ter plaatse in de ambulance behandeld aan haar verwondingen en vervolgens overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor. Ze zit nog vast.

Man (31) aangehouden

Daarnaast heeft de politie in de omgeving van het incident een 31-jarige man aangehouden op verdenking van mishandeling. Uit onderzoek moet blijken of er een verband bestaat tussen deze mishandeling en het steekincident.

Onderzoek

Ter plaatse is buurt- en sporenonderzoek verricht. Ook bekijken we eventuele camerabeelden uit de omgeving van het incident. We doen onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de incidenten.