Vijfde verdachte aangehouden in onderzoek kunstroof Drents Museum

De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. De 36-jarige man werd in een woning in zijn woonplaats Alkmaar aangehouden. De gestolen gouden kunstschatten zijn nog niet aangetroffen.

Aanhouding 5e verdachte Een van de gestolen kunstschatten

De verdachte werd vanmorgen door de politie aangehouden en is overgebracht naar een politiebureau. Deze vijfde aangehouden verdachte is niet de persoon op de beelden uit een bouwmarkt in Assen maar kwam naar voren in het rechercheonderzoek. Hij zal worden gehoord over zijn betrokkenheid bij de kunstroof.

Zoeking in woning

De politie heeft, na de aanhouding, in een woning in Alkmaar onderzoek gedaan. Daarbij zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen. Hier zal verder onderzoek naar gedaan worden.

Onderzoek naar gestolen goederen

Het onderzoek naar de kunstroof is nog in volle gang, waarbij de prioriteit en de focus ligt op het opsporen van de gestolen topstukken. Eerder leidde dit onderzoek al tot de aanhoudingen van vier verdachten. Drie daarvan zitten nog vast.