Softdrugs uit woning gehaald

De politie deed onderzoek naar drugsbezit en stapte dinsdag 29 april 2025 rond 18u15 een woning in de Frederik Hendrikstraat binnen. In de woning lagen bijna 5 kilo henneptoppen en ruim 1 kilo hashish. Agenten namen de softdrugs in beslag voor vernietiging en arresteerden de bewoner. Hij werd na verhoor en met een dagvaarding vrijgelaten.