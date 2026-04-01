woensdag, 1. april 2026 - 17:36 Update: 01-04-2026 19:22

Trump overweegt uit de NAVO te stappen

trump-video-aanval-op-Iran
Foto: Truth Social
Brussel

Trump zegt vandaag "sterk" te overwegen met Amerika uit de NAVO te stappen. 

Trump zei dit aan de Britse krant The Telegraph. Al langer zou Trum twijfelen aan de geloofwaardigheid van de NAVO. Nog niet eerder liet Trump zich zo nadrukkelijk uit over zijn twijfel. Hij doet de uitspraken nu bondgenoten  
herhaaldelijk hebben geweigerd om de VS en Israël te steunen in de aanvallen op Iran. Ook wees Trump op het weigeren van hulp om de Straat van Hormuz te beveiligen.

