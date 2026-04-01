Vakbonden en DHL Express bereiken sterk cao-resultaat

Vakbond FNV heeft samen met CNV en DHL Express een cao-resultaat bereikt voor werknemers bij DHL Express. Dit resultaat komt na enkele landelijke stakingen bij DHL Express. Dankzij inzet van werknemers ligt er nu een stevig pakket aan verbeteringen.

‘Dit is een resultaat waar we trots op zijn’, zegt Jacqueline Lohle, bestuurder FNV Transport en Logistiek. ‘Werknemers hebben zich laten horen en dat heeft gewerkt. Er ligt nu een cao met echte verbeteringen én zonder verslechteringen.’

Loonontwikkeling



De nieuwe cao bevat duidelijke loonstijgingen. Per 1 januari 2026 gaan de lonen met 4% omhoog. Per 1 januari 2027 komt daar nog eens 3,5% bij. Medewerkers zien de eerste loonsverhoging vanaf mei terug op hun loonstrook, inclusief een nabetaling over de eerste maanden van 2026.

Overwerktoeslag



Ook op het gebied van overwerk zijn belangrijke stappen gezet. DHL gaat vanaf 1 april overwerktoeslag betalen over alle uren die werknemers boven hun contract werken. Dit geldt niet alleen voor fulltimers, maar nu ook voor parttimers. Dat is een belangrijke verbetering voor veel werknemers die regelmatig extra uren maken.

Daarnaast zijn verslechteringen van tafel gehaald. DHL wilde eerder de regels voor overwerk aanpassen en de loondoorbetaling bij ziekte verlagen. Door acties van werknemers en druk van de vakbond zijn deze plannen geschrapt. De huidige afspraken blijven dus gelden: een duidelijke referteperiode van 4 of 5 weken en 100% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar.

Acties hebben effect



Volgens Lohle laat dit resultaat zien wat er mogelijk is als werknemers samen optrekken. ‘Dankzij de inzet en acties van onze leden hebben we dit bereikt. Betere lonen, eerlijke betaling van overwerk en behoud van goede afspraken bij ziekte: dat is precies waar de FNV voor staat.’

Het resultaat wordt door de FNV positief voorgelegd aan de leden. Zij hebben het laatste woord en mogen stemmen over het cao-voorstel.