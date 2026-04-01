Landmacht zet vol in op dronespecialisten

De Koninklijke Landmacht breidt haar gevechtseenheden zo snel mogelijk uit met dronefuncties. In een eerste fase gaat het om zo’n 600 plekken. Vechten mét en tégen drones is een vereiste in het huidige gevechtsveld. Dat laat ook de oorlog in Oekraïne zien. Een 'dronedag' op de kazerne in Oirschot markeerde vandaag deze belangrijke stap.

Binnen de NAVO maken militairen al decennia gebruik van dronetechnologie. Toch is die nergens zó in het gevecht verweven als op het slagveld in Oekraïne. Onbemenste systemen kregen hier definitief een bepalende plek in het militair optreden.

Drones hebben invloed op alle aspecten en dimensies van de strijd. De krijgsmacht moet volgens Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim daarom alle facetten beheersen. “We moeten ons tegen drones kunnen verdedigen, maar ze ook zelf op alle mogelijke manieren inzetten. En daarbij de razendsnelle innovatiecyclus in de vingers krijgen.”

Daar zet de krijgsmacht dan ook vol op in. Met speciale camouflage- en computerondersteunde richtmiddelen voor de individuele soldaat. Verder met verkennings- en aanvalsdrones voor een groep en grotere verbanden. Eenheden op bataljonsniveau krijgen de beschikking over een mobiel innovatie-element dat mee kan naar het front. Hiermee werken technici met gebruikers doorlopend aan het verbeteren van drones.

Achter de frontlinie



Want ook dat maakt de oorlog in Oekraïne duidelijk: de dronestrijd wordt voor een belangrijk deel achter de frontlinie uitgevochten. In het samenspel van militairen en innovatieve bedrijven die dichter dan ooit op de strijd zitten. “Degene met de snelste innovatiecyclus heeft de overhand”, aldus Eichelsheim. Defensie werkt dan ook nauw samen met Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties als TNO.