Subsidie voor versnelling circulaire economie Groningen en Drenthe

Hergebruik producten en materialen

In een circulaire economie worden grondstoffen zo lang mogelijk gebruikt, bijvoorbeeld doordat bedrijven producten en materialen hergebruiken. Circulair Groningen Drenthe is een snelgroeiende vereniging van meer dan 130 leden. Binnen dit netwerk werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan een circulaire economie in Groningen, Drenthe en Noord-Nederland.

Uitbreiden

De vereniging helpt noordelijke bedrijven op dit moment al rondom circulaire plastics en in de bouwsector. Deze subsidie maakt uitbreiding mogelijk naar de maakindustrie, de textielbranche en de grond- weg- en waterbouwsector. Ook gaan ze bedrijven ondersteunen met programma’s en praktische tools zoals CIRCO Tracks, de Circulaire Volwassenheidsmeting en het Circulair Traineeship.

Nationaal en Europees niveau

Daarnaast wordt de samenwerking met andere netwerkorganisaties, zoals Circulair Friesland, Het Versnellingshuis en Circonnect verder versterkt. Dit biedt kansen voor bedrijven uit de regio om gezamenlijke projecten op nationaal en Europees niveau te ontwikkelen.

Samenwerken als regio

De inzet van Circulair Groningen Drenthe is een aanvulling op andere circulaire initiatieven in de regio. Bij Chemport Europe ligt de focus meer op vergroening van de chemische sector. Zo werken we als regio gezamenlijk aan een toekomstbestendige, circulaire economie. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van milieuschade, het behoud van grondstoffen en het versterken van de regionale economie.