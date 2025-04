CBS: Economie in eerste kwartaal van 2025 nauwelijks gegroeid

'Stijging steeds kleiner geworden'

De economische groei is de afgelopen vier kwartalen steeds kleiner geworden. De stijging van het bbp in het eerste kwartaal van 2025 is vooral toe te schrijven aan een kleinere afbouw van de voorraden dan een kwartaal eerder. Daarnaast droeg de consumptie door de overheid licht positief bij.

Overheidsconsumptie stijgt, minder afbouw voorraden

De consumptie door de overheid steeg in het eerste kwartaal van 2025 met 0,5 procent. De overheid gaf, net als afgelopen kwartalen, meer uit aan de zorg en het aantal ambtenaren groeide. Daarnaast was de afbouw van de voorraden kleiner dan een kwartaal eerder. Zo was de gasonttrekking in het eerste kwartaal minder groot dan een kwartaal eerder.

Minder consumptie door huishoudens

De consumptie door huishoudens daalde echter in het eerste kwartaal van 2025 met 0,2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal. Huishoudens hebben onder andere minder besteed aan voedings- en genotmiddelen en transportmiddelen.

Investeringen in vaste activa gedaald

Verder daalden de investeringen in vaste activa met 2,2 procent. Vooral de investeringen in personenauto’s en bestelwagens liepen terug. Die daling gaat samen met de belastingwijzigingen per 1 januari 2025 en veranderende regels rond milieuzones in sommige steden. In de laatste maanden van 2024 groeiden de investeringen in personen- en bestelauto’s juist fors.

Uitvoer goederen en diensten gedaald

De uitvoer van goederen en diensten nam in het eerste kwartaal van 2025 af met 0,8 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2024. Vooral de uitvoer van industriële goederen daalde. De invoer van goederen en diensten daalde met 0,1 procent minder hard dan de uitvoer, waardoor het handelsoverschot ook daalde.