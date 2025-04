Politie: Ontvoeringszaak Bredanaar mogelijk door escalatie conflict in onderwereld

Drie nieuwe aanhoudingen

'Het zou dan ook niet het eerste geweldsincident zijn. De politie heeft er de afgelopen tijd alles aan gedaan om de geweldspiraal te doorbreken, en hield op dinsdag 29 april 2025 opnieuw drie verdachten aan', aldus de politie.

Arrestatieteam

Na uitgebreid onderzoekswerk kwam de recherche drie nieuwe verdachten op het spoor. Het arrestatieteam heeft in de vroege ochtenduren drie mannen aangehouden, omdat zij betrokken zouden zijn bij de ontvoering van de 24-jarige Bredanaar. De verdachten zijn een 21-jarige man uit Made, een 24-jarige man uit Roosendaal en een 20-jarige man uit Breda.

Ontvoering man (24) uit Breda

In de nacht van vrijdag op zaterdag 1 februari 2025 werd een 24-jarige man ontvoerd, aan de Dr. Schaepmanlaan. Meerdere personen met bivakmutsen en wapens zouden het slachtoffer hebben meegenomen in een busje, daarna ontbrak elk spoor van hen. De politie kwam direct in actie om de man in levende lijve

terug te vinden. Ongeveer 24 uur later meldde het gewonde slachtoffer zich bij de politie.

Vier aanhoudingen

Twee dagen na de ontvoering hield de politie een 24-jarige man uit Zundert aan. En in de dagen die volgden heeft de politie drie Bredanaren van 24, 26 en 37 jaar aangehouden. De twee 24-jarige verdachten zitten nog vast. De andere twee verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar nog wel verdachten in het onderzoek.

Drugsconflict

Naarmate het onderzoek vorderde, kwamen er steeds meer feiten en omstandigheden aan het licht. Het vermoeden bestaat dat er naar aanleiding van een langlopend drugsconflict meerdere geweldsincidenten plaatsvonden in de omgeving van Breda. Hierbij zijn ook familieleden van betrokkenen bedreigd.

Onderzoek nog in volle gang

Het onderzoek is nog in volle gang. De drie mannen die vandaag zijn aangehouden, zitten in volledige beperkingen en worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.