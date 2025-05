Politie zoekt getuigen van brandstichting Gouda

De politie is een onderzoek gestart nadat er meerdere brandstichtingen hebben plaatsgevonden in de wijk Bloemendaal in Gouda. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Op donderdag 1 mei kreeg de politie een melding van een brandstichting aan de Catharina Hoeve. Tussen 05.00 uur en 06.00 uur hoorde een van de bewoners een harde knal en bleek er een brand te zijn ontstaan. Hoewel de bewoners in de woning aanwezig waren, is er niemand gewond geraakt. Er is sprake van schade aan de woning. De bewoner heeft aangifte gedaan van brandstichting.

Brandstichting Oosthoef

Op donderdag 1 mei kreeg de politie rond 06.20 uur een melding van een brand op de Oosthoef te Gouda. Daar troffen we een container aan bij een basisschool die in brand stond. De brand is door de brandweer geblust. Er zijn geen personen gewond geraakt, wel is er schade ontstaan aan de achterzijde van het pand. Ter plaatse is één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid.