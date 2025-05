Nepagenten in Kamerik aangehouden

‘Een van de verdachten had niet eens de tijd verbaasd te kijken toen ik haar op heterdaad inrekende’, zegt een van de betrokken echte politiemedewerkers.

De potentiële slachtoffers, een ouder echtpaar, reageerden heel scherp toen ze werden gebeld door een van de verdachten. Die deed zich voor als agent van een interventieteam met de bedoeling de bankpas van de bewoners op te halen. De bewoners zetten de enige en juiste stap door de ‘echte’ politie te bellen.

Live verbinding



De meldkamer van de politie had een live verbinding met de bewoners en luisterden mee. De politie kwam ter plaatse om de situatie in de gaten te houden. De bewoners bleven al die tijd telefonisch in contact met de verdachte. De spanning, zeker bij de bewoners die al behoorlijk op leeftijd zijn, liep behoorlijk op. Tijd voor actie. De politieagent verstopte zich in de woning. Hij hoorde de afspraken die werden gemaakt. Bewoners moesten een tas klaarzetten met ‘spullen’ en de bankpas.

Geboeid afgevoerd



Even later stopte een auto voor de woning met daarin de twee verdachten. Een van hen, een 18-jarige vrouw uit Zwijndrecht, belde aan, stelde zich voor als agent, en wilde de spullen ophalen. Voordat ze een stap over de drempel kon zetten, stond de ‘echte’ agent al oog in oog met haar. Voordat ze het in de gaten had, werd ze geboeid afgevoerd. Even later werd de tweede verdachte, die er met de auto vandoor ging, eveneens in Kamerik aangehouden. Deze verdachte is een 23-jarige man uit Sliedrecht.

‘Grote complimenten aan de bewoners die zo koelbloedig waren het spelletje mee te spelen’, aldus de politie.