Veroordeling voor veroorzaken dodelijk ongeval Renswoude

De rechtbank legt de verdachte de maximale taakstraf van 240 uur op. Ook krijgt hij een rijontzegging van 18 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.



Verkeersongeval



In de ochtend van 24 oktober 2023 reed de verdachte met een bestelbus met aanhangwagen in de richting van een voetgangersoversteekplaats in Renswoude. Toen hij deze oversteekplaats naderde, wilde een meisje met haar fiets oversteken. De verdachte remde en week uit, maar de bestelbus kwam niet op tijd tot stilstand. De aanhangwagen botste vervolgens tegen het meisje, waarna zij ter plekke overleed.

Rijgedrag niet aangepast



Van de verdachte mocht worden verwacht dat hij in deze situatie zijn rijgedrag afstemde op de omstandigheden. Het was namelijk donker, het regende, en de verdachte reed in een zware voertuigcombinatie, namelijk in een bestelbus met een zwaar beladen aanhangwagen. Daarnaast naderde hij een voetgangersoversteekplaats waarbij eventuele voetgangers of fietsers slecht zichtbaar zijn. De verdachte was goed bekend met deze verkeerssituatie. Desondanks heeft hij zijn rijgedrag niet aangepast op deze omstandigheden. In plaats van dat hij zijn snelheid minderde, is uit onderzoek gebleken dat hij zijn snelheid juist verhoogde. De verdachte reed namelijk op de oversteekplaats af met een snelheid van tussen de 54 en 66 kilometer per uur, waarbij hij de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur overschreed. Hoewel de verdachte wel remde, is uit het onderzoek van de politie gebleken dat verdachte geen noodremming heeft uitgevoerd. Als de verdachte zich wél had gehouden aan de maximumsnelheid en hij maximaal zou hebben geremd, zou de bestelbus volgens de berekeningen van de politie nabij de plek waar hij op het slachtoffer botste tot stilstand zijn gekomen. In dat geval was het zeer waarschijnlijk geweest dat sprake zou zijn van minder groot letsel bij het slachtoffer.

Remmen werkten niet goed



Hoewel uit het onderzoek door de politie is gebleken dat de remmen van de aanhangwagen niet goed werkten en dat de aanhangwagen daarnaast te zwaar beladen was, is dit volgens de rechtbank niet aan de verdachte te verwijten. De verdachte zat in een leerwerktraject, de aanhangwagen was van zijn werkgever en de verdachte was in de veronderstelling dat deze in orde was. Hij heeft ook tijdens het rijden niet gemerkt dat de remmen niet goed werkten of dat de aanhangwagen te zwaar was beladen.

Maximale taakstraf



Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan een verkeersongeval door aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Bij het bepalen van de straf kijkt de rechtbank naar vergelijkbare zaken en de landelijke oriëntatiepunten. In strafverzwarende zin neemt de rechtbank mee dat de verdachte in de twee jaar voorafgaand aan het ongeval meerdere verkeersovertredingen heeft begaan. De rechtbank legt hem de maximale taakstraf van 240 uur op. Ook krijgt hij een rijontzegging van 18 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Het voorwaardelijke deel dient als een stok achter de deur, om de verdachte mee te geven dat zijn rijgedrag in de toekomst anders moet. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Daarnaast moet de verdachte schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.